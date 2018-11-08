В Мокеихе Ярославской области строят угольную котельную
В селе Мокеиха, где прошлой зимой был объявлен режим чрезвычайной ситуации, полным ходом идет строительство новой угольной котельной. Сейчас село отапливается старой торфяной котельной.
- Работы ведутся вне зависимости от выходных и праздников, - сообщил заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – Уже смонтирован металлокаркас здания, установлены котлы, произведен монтаж окон, дверей, кровельных и стеновых панелей.
Напомним, в прошлом году жители населенного пункта были вынуждены ночевать в верхней одежде - температура в квартирах была около 15 градусов, а школу и вовсе закрыли из-за отсутствия тепла. Строительство новой угольной котельной должно быть закончено до конца года