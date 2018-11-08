2018-11-08T12:06:54+03:00
Общество

В Мокеихе Ярославской области строят угольную котельную

В селе, где прошлой зимой люди ночевали в верхней одежде, работы ведутся без выходных
Роман Рыжиков
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Строительство должно быть закончено до конца годаСтроительство должно быть закончено до конца годаФото: Правительство Ярославской области
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В селе Мокеиха, где прошлой зимой был объявлен режим чрезвычайной ситуации, полным ходом идет строительство новой угольной котельной. Сейчас село отапливается старой торфяной котельной.

- Работы ведутся вне зависимости от выходных и праздников, - сообщил заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – Уже смонтирован металлокаркас здания, установлены котлы, произведен монтаж окон, дверей, кровельных и стеновых панелей.

Напомним, в прошлом году жители населенного пункта были вынуждены ночевать в верхней одежде - температура в квартирах была около 15 градусов, а школу и вовсе закрыли из-за отсутствия тепла. Строительство новой угольной котельной должно быть закончено до конца года

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