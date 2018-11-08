2018-11-08T13:58:40+03:00
Происшествия

Ночное ДТП в Тутаевском районе: иномарка в кювете, есть пострадавшие

На дороге Ярославль - Рыбинск разбился «Хендай Солярис»
Роман Рыжиков
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Пострадал водитель автомобиляПострадал водитель автомобиляФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Сегодня, 8 ноября, в Тутаевском районе произошло ДТП с участием иномарки. На 43-м километре автодороги Ярославль - Рыбинск в кювет вылетел автомобиль «Хендай Солярис». Сообщение поступило на пуль МЧС в 1:53.

На месте работали медики, спасатели и ДПС. Известно, что за рулем находился 45-летний мужчина. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Он обратился за медицинской помощью, нуждается в амбулаторном лечении, сообщили в пресс-службе УМВД.

Напомним, в Ярославле запретят парковаться у главного входа в Волковский театр. Ограничение вводится с 28 ноября.

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