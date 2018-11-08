2018-11-08T10:43:52+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчина ворвался с пистолетом в продуктовый магазин

Он украл продукты и убежал
Александр Клещев
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Грабитель схватил продукты с ближайшего прилавка и убежал. Фото: Росгвардия по Ярославской области.Грабитель схватил продукты с ближайшего прилавка и убежал. Фото: Росгвардия по Ярославской области.
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В Ярославле 31-летний мужчина с пистолетом ворвался в продуктовый магазин на Пятерке. Грабитель схватил продукты с ближайшего прилавка и убежал.

- На записи камер наружного наблюдения, установленных в магазине, сотрудники вневедомственной охраны, приехавшие по сообщению, узнали нападавшего, ранее попадавшего в поле зрения, - сообщают в Управлении Росгвардии по Ярославской области.

В итоге мужчину задержали во дворе его дома. На него завели уголовное дело за разбой. Максимальное наказание - два года лишения свободы.

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