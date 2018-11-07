2018-11-07T21:24:37+03:00
Происшествия

Настоящие деньги на дороге не валяются: две девушки купили еду за поддельные пять тысяч

Ярославская полиция выяснит, действительно ли купюру просто нашли на улице
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Ярославская полиция выяснит, действительно ли купюру просто нашли на улицеЯрославская полиция выяснит, действительно ли купюру просто нашли на улицеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Две жительницы Ростовского района попались на желании бесплатно поесть. Девушки заплатили за продукты поддельной пятитысячной купюрой. И видимо, надеялись, что если они дошли до дома, а наказание так и не наступило, значит, их шалость удалась. Но нет, полиция все равно нашла их – двух девушек, 23-х и 22-хлетнюю. У младшей уже была судимость.

- Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что купюра была найдена на улице, зная о том, что она поддельная, они воспользовались ей, совершив покупки в продуктовом магазине, рассказали в ярославской полиции.

Сейчас полиция должна выяснить, действительно ли деньги валялись на земле, или же девушки их получили как-то по-другому. Максимальный срок, который они могут получить, - 8 лет тюрьмы.

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