2018-11-08T08:25:43+03:00
Общество

В Ярославской области стало меньше безработных

У уборщиц и медперсонала больше шансы найти работу
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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У уборщиц и медперсонала больше шансы найти работуУ уборщиц и медперсонала больше шансы найти работуФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области стало больше занятых людей. Занятых зарабатыванием денег на работе. По данным службы занятости, в регионе безработных даже меньше семи тысяч.

– Мы можем отметить положительную тенденцию: уровень регистрируемой безработицы снижается и составляет 1 процент, в начале года он был на уровне 1,3 процента, – отметила Лаура Зудина, директор департамента государственной службы занятости населения.

Легче всего в Ярославской области найти работу по рабочим специальностям. Большим спросом пользуются уборщик производственных и служебных помещений, швея, водитель автомобиля, повар, токарь, каменщик и слесарь механосборочных работ. А среди высококлассных специалистов больше шансов устроиться у инженеров, менеджеров, воспитателей, среднего медицинского персонала и учителей.

Напомним, недавно безработную женщину отправили в тюрьму и наказали штрафом за крики и оскорбления.

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