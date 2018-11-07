2018-11-07T19:43:00+03:00
Спорт

Ярославский «Буревестник» в Екатеринбурге провалился

Травма Кольцова, ведущего плеймейкера «Бури», фатально сказалась на команде в Екатеринбурге
Виктор ПОЛЯК
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Ярославский «Буревестник» в Екатеринбурге провалилсяЯрославский «Буревестник» в Екатеринбурге провалился
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Потеря Кольцова в последней домашней игре чувствительно отозвалась на баскетболистах «Буревестника» в первой выездной игре. Правда, по первой четверти это почти не ощущалось, поскольку у Томассона, вроде, неплохо получалось на позиции Кольцова. Но уже к перерыву обнажилась слабинка. Он оказался не снайпер, хотя технарь. Уральцы буквально забросали корзину «Бури» из-за дуги. У них была фантастическая эффективность по «трехам». Достаточно сказать, что к большому перерыву у «Уралмаша» процент по «трехам» был выше, чем по двухочковым, причем, более 50%! Хоть и выиграли наши четверть, но … Вторую четверть хозяева полностью захватили. Правда, в какой-то мере еще и судьи что-то много непонятного вытворяли, чем выводили из себя Михаила Терехова, схватившего даже технический. Но тренер не на паркете, а «трехи» у его игроков просто на нуле, соперник уходит в отрыв, порой почти до 20 очков. Без бросков и-за дуги погоня сползла на судорожные действия и ошибки. Лишь в последней четверти Агеев и Карпачев чуть скрасили статистку, но 11% точности это ужасно.

«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Буревестник» - 80:64 (21:24, 26:10, 11:14, 22:16)

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