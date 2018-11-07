Громче крикнешь - больше получишь: преступница отправилась в тюрьму со штрафом за крики и мат

СЕГОДНЯ 19:36 2018-11-07T19:36:37+03:00

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Большее наказание получила жительница Даниловского района за свою эмоциональность. В октябре суд рассматривал дело о мошенничестве, где ей должны были вынести приговор. Но на заседание женщина не пришла. Суд послал приставов найти и привести 47-летнюю преступницу. Но по месту прописки ее не оказалось. Всезнающие соседи рассказали, что женщина может быть в притоне. Приставы проверили наводку и действительно встретились с женщиной, которую искали. Только сама она не обрадовалась такой встрече.

- Женщина принялась оскорблять и угрожать приставам, осыпать их нецензурной бранью, отказывалась заполнять необходимые документы, - рассказали в службе судебных приставов.

В ответ приставы составили протокол, расценив угрозы и мат как препятствование их работе. А это наказуемо. В итоге женщину все-таки доставили в суд. Но там она продолжила кричать и оскорблять окружающих. Поэтому на нее составили еще один протокол. Суд признал чересчур эмоциональную преступницу виновной и в мошенничестве, и в двух правонарушениях. Женщину сразу же отправили в места не столь отдаленные, плюс на ее счет сразу же записали долг по штрафам за крики.