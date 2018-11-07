СЕГОДНЯ 17:48 2018-11-07T17:48:50+03:00

Об этом сообщают в мэрии города

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В Ярославле запретят парковаться у главного входа в Волковский театр, сообщают в мэрии. Делается это для безопасности дорожного движения.

- Ограничение остановки и стоянки транспортных средств от улицы Первомайской до улицы Ушинского вводится с 28 ноября, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, еще до переезда Владимира Слепцова в Солнечногорск, который мечтал побороть темные силы, власти запретили парковаться ночью у ТЮЗа. Кроме того, 13 и 14 ноября улицы в окрестностях стадиона «Шинник» перекроют из-за футбола.