2018-11-07T17:44:07+03:00
Общество

В Ярославской области обнаружили опасное зерно, предназначенное для продажи

Хозяевам сырья внесены представления
Полина ЗАЙЦЕВА
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Хозяевам сырья внесены представления.Хозяевам сырья внесены представления.Фото: Прокуратура Ярославской области
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В Ярославской области прошла проверка организаций, занимающихся переработкой и хранением зерна. В ходе ревизии были выявлены серьезные нарушения в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Соть».

- Кровля зернохранилища в силу своего неудовлетворительного состояния не обеспечивает защиту зерна от попадания на него атмосферных осадков, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В зернохранилище отсутствовали также приборы контроля температуры и влажности. В ходе проверки выяснилось, что у СПК «Соть» и СПК «Верхний путь» и вовсе не было документов, разрешающих продажу продукта. Всем нарушителям были внесены представления.

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