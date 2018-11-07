В Ярославской области обнаружили опасное зерно, предназначенное для продажи

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-07T17:44:07+03:00

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В Ярославской области прошла проверка организаций, занимающихся переработкой и хранением зерна. В ходе ревизии были выявлены серьезные нарушения в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Соть».

- Кровля зернохранилища в силу своего неудовлетворительного состояния не обеспечивает защиту зерна от попадания на него атмосферных осадков, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В зернохранилище отсутствовали также приборы контроля температуры и влажности. В ходе проверки выяснилось, что у СПК «Соть» и СПК «Верхний путь» и вовсе не было документов, разрешающих продажу продукта. Всем нарушителям были внесены представления.