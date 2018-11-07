В одном из детских садов Ярославской области нашли нарушения в хранении мяса и яиц

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-07T16:49:19+03:00

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В Переславском районе Ярославской области состоялась проверка одного из детских садов. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили нарушения на кухне детского учреждения. На мясе и яйцах отсутствовало маркетирование.

- Отсутствие маркировки не позволяет идентифицировать продукцию, установить производителя, условия хранения и срок годности, а так же установить ее безопасность в ветеринарном отношении, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ярославской области.

По итогам проверки все сомнительные продукты изъяты и уничтожены. По факту административного нарушения составлен протокол.