В одном из детских садов Ярославской области нашли нарушения в хранении мяса и яиц
Все сомнительные продукты уничтожены
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В Переславском районе Ярославской области состоялась проверка одного из детских садов. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили нарушения на кухне детского учреждения. На мясе и яйцах отсутствовало маркетирование.
- Отсутствие маркировки не позволяет идентифицировать продукцию, установить производителя, условия хранения и срок годности, а так же установить ее безопасность в ветеринарном отношении, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ярославской области.
По итогам проверки все сомнительные продукты изъяты и уничтожены. По факту административного нарушения составлен протокол.