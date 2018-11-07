Мэрия Ярославля хочет отреставрировать стадион «Славнефть» на федеральные деньги

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-07T17:38:47+03:00

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Стадион «Славнефть» в Ярославле хотят отреставрировать на федеральные деньги. Для этого городские власти подали заявку на участие в программе «Концепция наследия чемпионата мира по футболу». По ней стадионы должны реконструировать к 2023 году и выйти на самоокупаемость.

— Ярославль сейчас - один из первых городов в очереди на вступление в программу «Наследие», — подчеркнул и. о. мэра Ярославля Владимир Волков. — Для вступления в такие федеральные программы нужно заложить часть средств из городского бюджета, ведь софинансирование — одно из условий участия в программе.

Стадионы «Шинник» и «Славнефть» уже переделывали к ЧМ-2018 в надежде, что какая-либо из сборных, участвовавших в чемпионате, выберет Ярославль своей тренировочной базой. Но этого не случилось.

В итоге на федеральные деньги планируют заменить покрытие футбольного поля, обустроить новые беговые дорожки и реконструировать системы полива и подогрева на стадионе.