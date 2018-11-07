В Ярославле больше недели ищут пропавшую недалеко от вокзала бабушку

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-07T15:29:02+03:00

93-летняя Александра Суровцева ушла из дома 30 октября и не вернулась

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Во вторник, 30 октября, в Кировском районе Ярославля пропала 93-летняя Александра Суровцева. Пенсионерка ушла из дома недалеко от вокзала Ярославля Главного, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

На вид Александре Ивановне 90 лет, невысокого роста, около 155 см, телосложение худощавое. Волосы короткие седые, цвет глаз серо-голубой.

Пропавшая бабушка была одета в платье, синюю куртку и черные ботиночки. На голове синий платок с цветами.

По словам родственников, пенсионерка не страдает старческими расстройствами, не дезориентирована. Полицейские уже проверили загородный дом, где она жила летом, однако, там ее не оказалось. Поиски продолжаются.

Просим всех, кто видел Суровцеву Александру Ивановну после 30 октября или знает, где она может находиться, позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или 112. Или на горячую линию ЯрСпас по номеру: 8-910-964-08-38