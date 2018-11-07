2018-11-07T14:27:40+03:00
Звезды

Ростовский Кремль подготовит выставку русского авангарда

Ее откроют в честь 135-летия музея
Александр Клещев
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Ростовский Кремль представит экспозицию русского авангарда в честь 135-летия музея. Посетителям покажут 44 произведения «левых» художников. Картины включили в коллекцию музея в 1922 году.

- Открытие экспозиции картин русского авангарда - это наша давняя мечта и прекрасный подарок всем любителям изобразительного искусства. Уникальная картинная галерея украсит музей-заповедник, который, не смотря на свой почтительный возраст, остается современным и постоянно развивается, - считает директор музея-заповедника «Ростовский кремль» Наталия Каровская.

Выставка откроется 9 ноября в 16.30. В остальные дни ее можно будет посетить по расписанию музея.

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