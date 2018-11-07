В Рыбинске женщина на иномарке сбила пятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-07T13:00:53+03:00

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области

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В Рыбинске 36-летняя женщина на Daewoo Kalos сбила пятилетнюю девочку. Это случилось накануне, 6 ноября, около восьми утра. Машина из двора неподалеку от дома №3 на улице Суркова.

- Ребенок получил травму стопы, - сообщают в УМВД по Ярославской области. - После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины случившегося. Еще одно ДТП с ребенком случилось на Ленинградском проспекте в Ярославле - 53-летний мужчина на «буханке» сбил десятилетнего мальчика.