В Рыбинске молодые люди угнали «Жигули», но далеко не уехали

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-07T12:07:17+03:00

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К полицейским обратился житель Рыбинска - он рассказал, что от дома на улице Инженерной в Переборах угнали его «ВАЗ-21043». В итоге машину нашли неподалеку - угонщики ее бросили. Позже полицейские нашли и самих преступников - «четверку» угнал 24-летний парень вместе с 21-летним приятелем.

- Молодые люди дали признательные показания, - сообщают в УМВД по Ярославской области. - Они рассказали о том, что совершили угон, покатались, а когда произошла поломка, бросили автомашину.

На них завели уголовное дело за угон. Максимальное наказание по этой статье - семь лет лишения свободы.