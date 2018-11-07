СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-07T11:09:21+03:00

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В Ярославле на пешеходном переходе сбили 10-летнего мальчика. Произошло это 6 ноября около 17 часов на Ленинградском проспекте. По информации полиции, за рулем машины «УАЗ-3909» находился 53-летний мужчина.

- В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирован. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада скорой помощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Напомним, утром 6 ноября в Ярославле с пятиэтажки упал рабочий, ремонтировавший крышу.