СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-07T10:55:01+03:00

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В Ярославле рабочий упал с крыши пятиэтажки. Произошло это утром 6 ноября на улице Добрынина - недалеко от здания Управления Росгвардии по Ярославской области. Поэтому сотрудники ведомства стали одними из первых, кто пришел на помощь пострадавшему.

- Мужчина выполнял ремонт кровли жилого дома, сорвался и упал. Наши сотрудники вызвали скорую помощь. До приезда медиков пострадавшего осмотрел начальник группы медицинского обеспечения Росгвардии Валерий Николаев. Он наложил на шею мужчине воротник Шанца, на поврежденную ногу - шину. Росгвардейцы помогли занести пострадавшего в машину скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что после этого рабочего доставили в больницу и прооперировали.

Напомним, в Ярославле 11-летний мальчик разбился, выпав из окна 9 этажа.