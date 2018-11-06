Ярославский дорожный активист обратился в прокуратуру, чтобы наказать подрядчика, работавшего на проспекте Авиаторов

6 Нояб. 21:46 2018-11-06T21:46:56+03:00

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Ремонт на проспекте Авиаторов наделал много шума в Ярославле, и отголоски не утихают до сих пор. В группе «Дороги Ярославля» в Facebook активист Камиль Бикмурзин призывает людей не забывать, как подрядчик укладывал асфальт в дождь, и привлечь к нарушителей к ответственности.

- Мною было отправлено обращение в Прокуратуру Ярославля для понуждения заказчика о наложении максимального штрафа (1млн 239 тыс 821 руб.,93 коп) за нарушение технологии на подрядчика т.к в контракте четко прописана ответственность за данное нарушение которое накладывается при условии не прошедших проб, - пишет в своем обращении Камиль Бикмурзин.- Все эти формальности были соблюдены, но заказчик в лице АМЗ, ДГХ Мэрии не хочет применять данные штрафные санкции увиливая наложением двух штрафов за спецодежду и мусор по 100 тысяч рублей. ( Пунктуация и грамматика автора сохранены).

Инициативу активиста многие поддержали, но нашлись и те, кто считает, что все в очередной раз спустят на тормоза.