2018-11-06T19:42:58+03:00
Происшествия

В Ярославле лжетеррориста осудили к реальному сроку за рецидив

За два месяца до ложного вызова мужчина вышел из колонии за аналогичное преступление
Роман Рыжиков
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Ленинский районный суд Ярославля признал 48-летнего местного жителя в трех ложных сообщениях об акте терроризма. Мужчина сообщал о минировании торгового центра, школы и жилого дома.

Телефонный террорист совершал свои звонки в состоянии алкогольного опьянения. Все три случая произошло весной этого года. Тогда по ложному вызову на места выезжали полицейские, кинологи, войска нацгвардии, из зданий эвакуировались люди…

Отметим, что мужчина начал саботировать работу спецслужб всего через два месяца после того, как вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления. На этот раз суд назначил злоумышленнику три с половиной года исправительной колонии строгого режима.

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