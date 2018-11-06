2018-11-06T17:37:16+03:00
Общество

В Рыбинске пройдёт конкурс на звание лучшей помощницы Деда Мороза

В нем будут участвовать девочки от пяти до десяти лет
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске выберут лучшую Снежинку.В Рыбинске выберут лучшую Снежинку.Фото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске, 17 ноября состоится финал конкурса «Рыбинская снежинка». На нем найдут среди маленьких жительниц города лучшую помощницу Деда Мороза. Для победы каждой участнице от пяти до десяти лет, нужно будет продемонстрировать свои творческие способности.

- В мире нет ни одной одинаковой снежинки, так и наши конкурсантки прекрасны и многогранны, благодаря своим творческим способностям, - сказала режиссер Общественно-культурного центра Рыбинска Марина Пудова.

В финале девочки будут показывать не только собственные номера, но и участвовать в общем флешмобе. Главным призом конкурса станет поездка в резиденцию Снегурочки в Костроме. Помимо этого, лучшая снежинка примет участие в новогоднем видеопоздравлении для жителей Рыбинска совместно с Дедом Морозом.

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