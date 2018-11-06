2018-11-06T17:33:42+03:00
Общество

Ярославцев зовут на публичные слушания по проекту областного бюджета

Они пройдут 14 ноября
Александр Клещев
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Публичные слушания по проекту областного бюджета на 2019 год пройдут в среду, 14 ноября, сообщают в правительстве Ярославской области. Начало - в 16.30, аудитория №236

Для того, чтобы участвовать в слушаниях, организованных посреди недели в рабочее время, нужно до вторника, 13 ноября, подать заявку по телефону (4852) 40-09-20 или по адресу электронной почты: volochaev@yarregion.ru.

Почитать проект бюджета можно на сайте Общественной палаты Ярославской области в разделе «Документы/Общественные слушания и общественная экспертиза» и на сайте Ярославской областной Думы в разделе «Проекты правовых актов, внесенные в Думу».

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