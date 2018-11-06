2018-11-06T17:21:48+03:00
Общество

Бригада Брейтовского РЭС «Ярэнерго» предотвратила пожар в деревне Медухово

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Фото: ПАО «МРСК Центра»Фото: ПАО «МРСК Центра»
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Бригада Брейтовского района электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в составе мастера Алексея Иванова, электромонтеров Алексея Петрова, Александра Мишина и Алексея Бобрулько совершила самоотверженный поступок и спасла от пожара дом местного жителя.

Утром 31 октября, получив наряд на выполнение работ по жалобе потребителя, энергетики на бригадном автомобиле следовали в село Горелово. Проезжая через деревню Медухово, они увидели огонь на крыше одного из домов.

Сотрудники Брейтовского РЭС направились к горящему дому, параллельно доложив о ситуации руководству РЭС и вызвав пожарных. Хозяин в это время находился в доме и о начинающемся пожаре не знал. Энергетики сообщили ему о возгорании, попросили лестницу и воду, из бригадного автомобиля взяли огнетушитель. Специалисты «Ярэнерго» отключили дом от электроэнергии, по лестнице добрались до очага возгорания, который находился на коньке крыши у печной трубы. Энергетикам удалось полностью потушить возгорание еще до приезда пожарных.

- Раз в месяц у нас проходят учебные противопожарные тренировки, раз в полгода – контрольные. Полученные в ходе тренировок навыки помогли нам не растеряться и принять правильное решение. Оценив масштаб возгорания, мы поняли, что пожар только начинается – и его можно успеть потушить, пока не загорелся весь дом. Все действовали слаженно и смогли предотвратить большую беду, - объяснил мастер бригады Алексей Иванов.

За проявленную самоотверженность при ликвидации пожара ГУ МЧС России по Ярославской области готовит благодарности на имена отличившихся энергетиков.

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