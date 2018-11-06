2018-11-06T16:46:04+03:00
Спорт

Трижды рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Сергей Бурлаков посетил турнир по жимовому двоеборью в ярославской ИК-2

Действующий чемпион мира по карате поблагодарил зэков за то, что они занимаются спортом
Роман Рыжиков
Поделиться:
Фото: УФСИН России по Ярославской областиФото: УФСИН России по Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославской исправительной колонии № 2 прошел турнир по жимовому двоеборью. Заключенные со всей области мерились силами и даже выполнили нормативы кандидата мастера спорта. Почетным гостем мероприятия стал «Человек Планеты», трижды рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, действующий чемпион мира по карате Сергей Бурлаков.

- Для меня большая честь поздравлять вас с праздником спорта, потому спорт - это вся моя жизнь, и сегодня я хотел бы пожелать вам не забывать, что вас ждут на свободе, - выступил Сергей Бурлаков.

Осужденные, в свою очередь, тягают штангу не только с удовольствием, но и с умом:

- Жим - это не основной вид, мы увлекаемся еще и становой тягой, приседом, а жим - это одно из базовых упражнений, и в любых других упражнениях мы добиваемся такого же результата, - рассказал осужденный Михаил Б. - Спорт - это хороший шанс не только исправиться, но и выйти на свободу здоровым и крепким человеком.

Сейчас все протоколы соревнований направлены в Федерацию жимового двоеборья, чтобы участникам были присвоены спортивные разряды.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле лжетеррориста осудили к реальному сроку за рецидив
В Рыбинске пройдёт конкурс на звание лучшей помощницы Деда Мороза
Ярославцев зовут на публичные слушания по проекту областного бюджета
Бригада Брейтовского РЭС «Ярэнерго» предотвратила пожар в деревне Медухово
В Брагино изъяли 227 бутылок контрафактного алкоголя
В Ярославской области утвердили правила размещения наружной рекламы
Центр Ярославля перекроют из-за футбола
Ярославский областной центр медицинской профилактики стал победителем Всероссийского конкурса
Столкновение грузовика и пассажирского автобуса на Московском проспекте в Ярославле
В Ярославле 11-летний школьник выпал из окна и погиб
Ярославцы нашли возле подъезда мешок с трупом пожилого мужчины
В Рыбинске начал ходить первый автобус из Москвы
В Рыбинске парня задержали за убийство взрослой экс-возлюбленной
Несколько пострадавших: две машины столкнулись в Ярославском районе
«Локомотив» уступил «витязям» в «перестрелке»
"Зеленая волна" в Ярославле не оправдала ожиданий и пока не побеспокоит водителей на неделе
Лось против туристического автобуса: в Ярославской области столкнулись два зверя
Вдогонку к пенсиям: Дмитрий Петровский предложил отменить еще и медстрахование
Без денег, зато с гаражом: воры с разным успехом поработали в Ярославской области