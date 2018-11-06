Трижды рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Сергей Бурлаков посетил турнир по жимовому двоеборью в ярославской ИК-2

СЕГОДНЯ 16:41 2018-11-06T16:46:04+03:00

Действующий чемпион мира по карате поблагодарил зэков за то, что они занимаются спортом

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В Ярославской исправительной колонии № 2 прошел турнир по жимовому двоеборью. Заключенные со всей области мерились силами и даже выполнили нормативы кандидата мастера спорта. Почетным гостем мероприятия стал «Человек Планеты», трижды рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, действующий чемпион мира по карате Сергей Бурлаков.

- Для меня большая честь поздравлять вас с праздником спорта, потому спорт - это вся моя жизнь, и сегодня я хотел бы пожелать вам не забывать, что вас ждут на свободе, - выступил Сергей Бурлаков.

Осужденные, в свою очередь, тягают штангу не только с удовольствием, но и с умом:

- Жим - это не основной вид, мы увлекаемся еще и становой тягой, приседом, а жим - это одно из базовых упражнений, и в любых других упражнениях мы добиваемся такого же результата, - рассказал осужденный Михаил Б. - Спорт - это хороший шанс не только исправиться, но и выйти на свободу здоровым и крепким человеком.

Сейчас все протоколы соревнований направлены в Федерацию жимового двоеборья, чтобы участникам были присвоены спортивные разряды.