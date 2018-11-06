2018-11-06T16:20:06+03:00
Общество

В Брагино изъяли 227 бутылок контрафактного алкоголя

Об этом сообщают в мэрии Ярославля
Александр Клещев
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Сотрудники мэрии Ярославля и полицейские нашли в магазине на улице Урицкого в Брагино контрафактный алкоголь. В итоге они изъяли 227 бутылок спиртосодержащей жидкости и 13 с половиной литров пива.

- В магазине отсутствовали документы, подтверждающие качество и легальность оборота алкоголя, - сказала начальник отдела по мониторингу в сфере потребительского рынка Контрольной службы мэрии Ольга Савельева. - Также здесь отсутствовал кассовый аппарат. Составлены административные протоколы.

Всего в Ярославле с начала 2018 года изъяли из незаконного оборота 900 литров алкоголя и две тысячи пачек контрафактных сигарет.

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