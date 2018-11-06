2018-11-06T15:33:23+03:00
Общество

В Ярославской области утвердили правила размещения наружной рекламы

Теперь все разрешенные виды наружки документально закреплены
Александр Клещев
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В Ярославской области утвердили правила размещения рекламных конструкции, сообщают в региональном правительстве. Все ее разрешенные виды и типы теперь закрепили в одном документе.

– Если раньше каждое муниципальное образование разрабатывало собственный порядок размещения рекламных конструкций, то теперь принятые правила будут действовать на всей территории области, – отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. - Задачи департамента: обеспечение единой политики в сфере размещения рекламных конструкций, оптимизация данной работы с учетом особенностей архитектурной среды и потребностей всех заинтересованных лиц, а также максимальная прозрачность.

Теперь при согласовании рекламы на фасаде здания властям нужно будет представлять комплексный проект оформления фасада - расположение другой рекламы, информационных табличек, памятных досок и даже окон.

Кроме того, изменили сроки аренды мест для наружной рекламы. Для остановок - 10 лет, для остальных - пять. Для суперсайтов – отдельно стоящих щитов площадью больше 36 квадратных метров – максимально допустимый срок действия договора увеличен с 5 до 8 лет.

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