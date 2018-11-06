Центр Ярославля перекроют из-за футбола

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-06T16:01:33+03:00

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В Ярославле 13 и 14 ноября на некоторых центральных улицах будет ограничено движение транспорта. Это связанно с футбольным матчем «Шинник» - «Факел», который пройдет в следующую среду.

Так, во вторник, 13 ноября, на отрезке улицы Володарского от Свободы до Свердлова будет ограничена стоянка по четной и нечетной стороне улицы с 19 часов и до окончания матча. А в день самой игры, с 8 утра, здесь же и на участках улиц Угличская и Богдановича от проспекта Толбухина будет ограничено движение транспортных средств.

Просим водителей отнестись к временным неудобством с пониманием и вниманием, а игрокам «Шинника» желаем победы!