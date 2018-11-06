Столкновение грузовика и пассажирского автобуса на Московском проспекте в Ярославле

СЕГОДНЯ 12:17 2018-11-06T12:17:18+03:00

В УМВД России по Ярославской области сообщили о пострадавших

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Сегодня, 6 ноября, около 9:50 на Московском проспекте произошло ДТП с участием общественного транспорта. На главной городской магистрали столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 33, и грузовик «Вольво».

- В медучреждение доставлена 46-летняя пассажирка автобуса, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Информация о других пострадавших уточняется.

Известно, что в момент аварии в салоне автобуса находилось около 10 человек. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и УМВД. Обстоятельства происшествия уточняются.