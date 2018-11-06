СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-06T11:05:12+03:00

В Рыбинске начал ходить первый автобус из Москвы Фото: Администрация Рыбинска

Перед выходом на маршрут его пришлось ремонтировать

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В Рыбинске начал ходить первый автобус, подаренный правительством Москвы, сообщают в городской администрации. Перед выходом на маршрут его пришлось ремонтировать.

- Это существенный плюс для предприятия с учетом, что получили мы их бесплатно. На нас легли затраты по замене ряда деталей, но они несопоставимы со стоимостью нового автобуса, - сказал заместитель генерального директора ПАТП № 1 Рыбинска Николай Смекалов.

«ГолАЗ» на 140 человек работает на маршруте №10. Сейчас в ПАТП проверяют второй автобус. Всего Москва подарила Рыбинску семь «ГолАЗов» и «Волжанинов».