В Рыбинске начал ходить первый автобус из Москвы
Перед выходом на маршрут его пришлось ремонтировать
В Рыбинске начал ходить первый автобус из МосквыФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске начал ходить первый автобус, подаренный правительством Москвы, сообщают в городской администрации. Перед выходом на маршрут его пришлось ремонтировать.
- Это существенный плюс для предприятия с учетом, что получили мы их бесплатно. На нас легли затраты по замене ряда деталей, но они несопоставимы со стоимостью нового автобуса, - сказал заместитель генерального директора ПАТП № 1 Рыбинска Николай Смекалов.
«ГолАЗ» на 140 человек работает на маршруте №10. Сейчас в ПАТП проверяют второй автобус. Всего Москва подарила Рыбинску семь «ГолАЗов» и «Волжанинов».