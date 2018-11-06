В Рыбинске парня задержали за убийство взрослой экс-возлюбленной

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-06T10:10:35+03:00

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В Рыбинске за убийство бывшей возлюбленной задержали 22-летнего парня. Преступление произошло в ночь на 6 ноября в доме на проспекте Ленина.

- По данным следствия, злоумышленник, находясь в коридоре общего пользования, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей бывшей 47-летней сожительницей, нанес ей множественные удары куском арматуры, двумя ножами и топором в область головы и по телу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу, - рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Сейчас идет следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В суд направлено ходатайство о заключении молодого человека под стражу.