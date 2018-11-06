Несколько пострадавших: две машины столкнулись в Ярославском районе
"Лада" и "Рено" не поделили дорогу
"Лада" пострадала намного большеФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В понедельник, 5 ноября, на выезде из Ярославля столкнулись две машины. Авария произошла около деревни Ченцы в 15:55. Судя по разбитым "Рено" и двенадцатой модели "Лады", они столкнулись на огромной скорости. Иномарка пострадала намного меньше второй машины, у которой разбит весь перед.
- В результате ДТП есть пострадавшие, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
По предварительной информации, в обеих машинах кроме водителей было несколько пассажиров. Их увезли в больницу.
Напомним, днём ранее в Рыбинске также столкнулись "Лада" и иномарка. Но та авария была менее травматичной.