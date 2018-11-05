"Зеленая волна" в Ярославле не оправдала ожиданий и пока не побеспокоит водителей на неделе

СЕГОДНЯ 19:01 2018-11-05T21:48:46+03:00

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В долгие пробки встал Московский проспект в Ярославле из-за тестирования «зеленой волны». К счастью, в понедельник светофоры вернутся к старому режиму работы. Это пообещали в Правительстве области.

Правда, не всех возмутил эксперимент с «зеленой волной». Нашлись люди, которые оценили старания властей. Они постарались убедить остальных, что в пробках виноваты сами водители – одни превышают скорость, другие наоборот плетутся, третьи – лезут с прилегающих улиц, стопоря движение на самом проспекте.

По прогнозам специалистов, после запуска «зеленой волны» доехать в центр города утром можно будет почти в два раза быстрее. А вечером обратно – на треть. Но пока ускорить поток машин не удалось. Зато специалисты собрали нужные сведения и в следующий раз попробуют запустить "волну" с учётом ошибок этих выходных.

Напомним, в этот раз «зеленую волну» запустили в 10 вечера в субботу, 3 ноября.