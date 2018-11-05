Лось против туристического автобуса: в Ярославской области столкнулись два зверя

СЕГОДНЯ 16:37 2018-11-05T16:38:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Утро нерабочего понедельника выдалось недобрым для 55-летнего водителя туристического автобуса в Ярославской области. Около 6:35 в его Neoplan врезался лось. Или наоборот - в дося врезался большой автобус. Столкновение произошло на 349 километре трассы Москва-Холмогоры в Первомайском районе.

- В результате ДТП водителю оказана медицинская помощь, - рассказали в ярославской полиции.

К счастью, в автобусе не было пассажиров, и больше никто не пострадал. О состоянии лося не сообщается.

Напомним, этим же утром на той же трассе машина вылетела в кювет. Водитель умер в больнице.