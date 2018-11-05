Лось против туристического автобуса: в Ярославской области столкнулись два зверя
Авария произошла ранним утром
Состояние лося неизвестноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Утро нерабочего понедельника выдалось недобрым для 55-летнего водителя туристического автобуса в Ярославской области. Около 6:35 в его Neoplan врезался лось. Или наоборот - в дося врезался большой автобус. Столкновение произошло на 349 километре трассы Москва-Холмогоры в Первомайском районе.
- В результате ДТП водителю оказана медицинская помощь, - рассказали в ярославской полиции.
К счастью, в автобусе не было пассажиров, и больше никто не пострадал. О состоянии лося не сообщается.
Напомним, этим же утром на той же трассе машина вылетела в кювет. Водитель умер в больнице.