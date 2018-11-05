Без денег, зато с гаражом: воры с разным успехом поработали в Ярославской области

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-05T12:47:18+03:00

Ярославец лишился 13 тысяч рублей, а рыбинец мог даже не узнать, что его попытались обокрасть

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Попытка продать гараж закончилась огромной дырой в личном бюджете для 50-летнего ярославца. Мужчина выложил объявление в Интернете, а через какое-то время ему позвонил якобы потенциальный покупатель. Он сказал, что очень хотел бы купить гараж ярославца. Настолько, что готовы вот уже прямо сейчас внести предоплату. А для этого продавцу нужно обязательно сказать все реквизиты карты. Включая, видимо, те цифры, которые нельзя говорить никому, чтобы не списали деньги. Ожидаемо, мужчина лишился своих денег. Более 13 тысяч рублей.

С другой стороны к вопросу воровства чужого имущества подошел 32-летний рыбинец. Он решил украсть сам гараж. Его застукали, когда он грузил этот гараж на эвакуатор в микрорайоне Скоморохова гора в Рыбинске. На место быстро приехали сотрудники ГИБДД и задержали предприимчивого вора.

- Подозреваемым даны признательные показания, - рассказали в ярославской полиции.

За попытку украсть гараж рыбинец может как отделаться штрафом, так и сесть в тюрьму.