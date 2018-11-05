2018-11-05T11:40:56+03:00
Происшествия

Машина в кювете, водитель мертв: на М-8 произошла смертельная авария

Ярославская полиция выяснит, что именно произошло
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Машину сильно покорежилоМашину сильно покорежилоФото: УМВД по Ярославской области
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Рано утром понедельника, 5 ноября, на трассе М-8 в Ростовском районе машина съехала в кювет. ДТП произошло около 2:20 утра на 223 километре трассы. «Ауди» с 28-летним водителем съехала с дороги, въехала в отбойник и закончила свой путь в кювете. Все эти перипетии сильно повредили машину.

- В результате ДТП водитель автомашины «Ауди» житель г. Ростова получил травмы, впоследствии скончался в больнице, - уточнили в ярославской полиции.

Сейчас полиция должна выяснить все подробности смертельной аварии. Одна из наиболее правдоподобных версий - это что водитель уснул за рулем или ему стало плохо, поэтому он и потерял управление.

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