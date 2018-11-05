"Крайслер" против "Лады": два человека пострадали в столкновении

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-05T11:07:09+03:00

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В воскресенье, 4 ноября, в Рыбинске столкнулись две машины. Авария произошла на пересечении улиц Суркова и Приборостроителей около 9:50 утра. Двенадцатая модель «Лады» и «Крайслер» столкнулись лоб в бок. Более тяжелая иномарка лучше приняла удар в правый бок, и 41-летний водитель не пострадал. А вот двух мужчин из «Лады» - 30-летнего водителя и 29-летнего пассажира – увезли в больницу.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе ярославской полиции.

На видео четко видно, что иномарка поворачивала на перекрестке налево, по всем правилам включив поворотник, но не дождавшись, когда по встречке проедет "Лада". Так что, скорее всего, ответственность за разбитый перед отчественной машины и травмы двух мужчин ляжет на водителя "Крайслера".

Напомним, на днях в Ярославле «Волга» врезалась в бордюр и загорелась, водитель не успел выйти из машины.