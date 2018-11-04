«Ярославич» выиграл сет уникальным образом

СЕГОДНЯ 21:01 2018-11-04T21:01:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершающая игра в Новосибирске пришлась против хозяина поля «Локомотива». На победу нашим рассчитывать было сложно, но бой должны были дать. Ожидания оправдались, хотя частично. В первом сете, проигрывая 1:5, смогли уравнять положение. Однако затем снова за счет собственных ошибок отдаем инициативу хозяевам поля. И вновь у «Ярославича» были проблемы с приемом.

Более удачно пошло у «Ярославича» со второго сета, в начале которого вырвались вперед – 9:5. Однако хозяева на полной отдаче смогли догнать и более удачно провести концовку. Самое интересное было в третьем сете. Ярославцы вновь вырвались вперед за счет удачных подач Тарасова и хорошего блока. Однако на концовку наши вышли, отставая на три очка – 18:12. И тут вперед вышел Юрий Филиппов, которому удалось буквально набрать три важных очка подряд за счет плюсов от видеопросмотров. Уникальный случай! Сет остался за «Ярославичем» И четвертый сет начался в пользу ярославцев – 11:7. Правда, удержать перевес не удалось, однако игра наших ребят внушает весомый оптимизм «Локомотив».

(Новосибирск) – «Ярославич» - 3:1(25:18;25:22;22:25;25:20)