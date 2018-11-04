2018-11-04T21:00:13+03:00
Спорт

«Шинник» изрядно помурыжил своих болельщиков, едва не упустив победу

На своем поле команда Александра Побегалова все-таки буквально выцарапала победу над «Сибирью»
Виктор ПОЛЯК
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Не раз говорил наш «Михалыч» своим подопечным, что самые опасные соперники те, кто находятся в зоне вылета и играют «от ножа». Вот воскресный матч еще раз об этом напомнил. Очень цепкие сибиряки долго не позволяли хозяевам поля раскатиться в атаках. Правда, особой настойчивости ярославцы не демонстрировали. Встряхнуло наших, когда Яшину ценой небольшой травмы пришлось на рубеже штрафной ликвидировать выход чужака. После этого ярославцы постепенно разыгрались и до перерыва не упускали инициативу, заставив гостей отбиваться куда попало. Два подряд угловых и дали результат, когда Камилов ловко переправил мяч в сетку.

Однако второй тайм принес настоящую грозу воротам «Шинника». Острые моменты один за другим, причем, в одном из них Яшин едва не заработал пенальти. Но и без пенальти «Сибирь» сравняла счет на 68-й минуте. Могли гости и еще забить, но Яшину просто везло. А далее сработало правило – «Не забиваешь ты, забьют тебе». Неудачно вышедший на замену Деобальд под вой критики с трибун оказался с прострела Гелояна во вратарской и с двух ударов пробил вратаря, принеся «Шиннику» победу. Но дорогой ценой. Уже в добавленное время вторая травма Яшина стала для него отлучением от футбола надолго.

«Шинник» - «Сибирь» - 2:1(1:0)

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