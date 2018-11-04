2018-11-04T16:02:00+03:00
Общество

Левада-центр: 69 процентов россиян не слышали о пытках в ярославской колонии

Знают о них меньше десяти процентов
Александр Клещев
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Ярославская исправительная колония №1.Ярославская исправительная колония №1.Фото: Роман Рыжиков
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В конце октября Левада-центр провел опрос, касающийся издевательств над заключенными. Выяснилось, что об инциденте с пытками в ярославской колонии №1, где 18 бывших сотрудников ФСИН избивали заключенного Евгения Макарова, знает только 7 процентов респондетов.

Около 70% опрошенных в первый раз о них услышали во время исследования. 23 процента что-то слышали о случившемся.

Почти что каждый третий россиянин считает, что пытки в колониях - распространенная практика, 40% называют эти случаи единичными нарушениям. При этом больше половины человек уверены в том, что пытки и издевательства нельзя применять ни при каких обстоятельствах. Только 7% респондентов думают, что заключенные не могут рассчитывать на нормальное отношение к себе.

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