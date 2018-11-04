2018-11-04T13:33:23+03:00
Происшествия

На ЮЗОД в Ярославле «Ауди» сбила пешехода

Очевидцы пишут, что мужчине чуть ли не оторвало голову
Александр Клещев
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Пешехода сбили у ТРК "Шоколад".Пешехода сбили у ТРК "Шоколад".Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Ярославле белая «Ауди» на полной скорости сбила пешехода. ДТП произошло накануне, 3 ноября, около девяти часов вечера, на ЮЗОД напротив ТРК «Шоколад».

- По предварительной информации, 29-летний водитель иномарки, трезвый, сбил пешехода, который переходил дорогу в нестановленном месте, - сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Пешеход погиб, его личность устанавливается.

Очевидцы аварии пишут в соцсетях, что погибший мужчина получил страшные травмы.

- Мимо проезжали, у мужчины не было головы. Или разбита так в хлам, - пишут водители в комментариях в группе «Подслушано в Ярославле» в ВК.

Напомним, в Угличе сбили семилетнего ребенка на переходе.

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