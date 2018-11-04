На ЮЗОД в Ярославле «Ауди» сбила пешехода
В Ярославле белая «Ауди» на полной скорости сбила пешехода. ДТП произошло накануне, 3 ноября, около девяти часов вечера, на ЮЗОД напротив ТРК «Шоколад».
- По предварительной информации, 29-летний водитель иномарки, трезвый, сбил пешехода, который переходил дорогу в нестановленном месте, - сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Пешеход погиб, его личность устанавливается.
Очевидцы аварии пишут в соцсетях, что погибший мужчина получил страшные травмы.
- Мимо проезжали, у мужчины не было головы. Или разбита так в хлам, - пишут водители в комментариях в группе «Подслушано в Ярославле» в ВК.
Напомним, в Угличе сбили семилетнего ребенка на переходе.