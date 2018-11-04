Икону Спаса Нерукотворного, найденную в Ярославле, признали подлинной

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-04T14:03:23+03:00

Она спасла ополчение Минина и Пожарского в Ярославле от «моровой язвы»

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Икона Спаса Нерукотворного из Спасо-Пробинского храма Кирилло-Афанасиевского монастыря в Ярославле признана подлинной и датируется второй половиной 16 века. Об этом сообщают на сайте монастыря.

- Икону нашли весной этого года в запасниках Ярославского художественного музея, - рассказали в монастыре. - Именно она была явлена в 1612 году и, согласно церковной летописи, прославилась многими чудесами. После крестного хода с этой иконой ополчение Минина и Пожарского и жители Ярославля были спасены от «моровой язвы».

Для этой иконы и построили Спасо-Пробинский храм. Экспертизу проводили в Государственном научно-исследовательском институте реставрации в течение полугода.