«Локомотив» в Братиславе «раскатал» словаков

3 Нояб. 22:22 2018-11-03T22:22:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославцам после досадного поражения в Риге просто необходимо было реабилитироваться. Правда, в Братиславе на гостеприимство рассчитывать не приходилось. Команды словно опасались друг друга, играя осторожно как бы. Скорости были не предельные, а вратари – на высоте. Но именно вратарю ярославцев довелось стать той искрой, что заставила вспыхнуть пламя ледовой битвы. Во втором периоде наши ребята прибавили в скорости, чем вынудили соперников действовать на грани фола. Но и за гранью тоже. Реализовать большинство ярославцы хоть и не смогли, но дополнительно поднапрягли хозяев. А тут еще и наш кипер Салак кавалерийским наскоком за свои ворота вынудил фолить против себя, чем вызвал ответную потасовку. Да и эмоций на льду возросло. Под занавес периода нашим и удалось открыть счет после яростной схватки за воротами «Слована» и паса Апалькова на Локтионова, нашедшего для шайбы лазейку в ворота.

Гол как-то парализовал словаков, что через 20 секунд привело ко второму голу, когда Санников с близкого расстояния добил шайбу. Запас в два гола прибавил нашим уверенности, а словакам страсти на ответ. Но когда в середине 3-го периода Апальков подловил на чужом «пятачке» момент и счет стал уже 3:0, все стало ясно .

«Слован» - «Локомотив» - 3:0 (0:0;0:2;0:1).