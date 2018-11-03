2018-11-03T20:34:57+03:00
Общество

В Ярославле дети нарисовали своих мам и пап, работающих в полиции

Такой конкурс проводит МВД России
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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УМВД России по Ярославской области.УМВД России по Ярославской области.
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В Ярославле дети нарисовали своих мам и пап, работающих в полиции. Свои работы они представили на конкурс «Мои родители работают в полиции», который проводит Министерство внутренних дел России в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел - 10 ноября. Творческое состязание проходит в два этапа – региональный и федеральный. Очень много ярославских ребят прислало портреты мам-полицейских. А также есть те, у которых в органах внутренних дел работают оба родителя.

- Основная цель творческого конкурса – повышение престижа службы в органах внутренних дел, формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время подводятся итоги регионального этапа - три лучшие работы, отобранные жюри, будут направлены в заключительном этапе конкурса.

Рисунки ярославских ребят. Видео: УМВД России по Ярославской области..

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