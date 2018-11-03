2018-11-03T20:50:18+03:00
Происшествия

Молодая мама из Ярославской области мошенничала с продажей детской одежды в интернете

Девушке назначили штраф
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Молодая мама из Ярославской области обманула 7 человек.Молодая мама из Ярославской области обманула 7 человек.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Ярославской области молодую мать судили за мошенничество в интернете. 22-летняя жительница Ростова Великого за два года обманула 7 человек, незаконно получив от них более 45 тысяч рублей.

- Зарегистрировав на свое имя аккаунт в одной из социальных сетей, злоумышленница разместила на нем рекламу-предложение детской одежды с возможностью ее приобретения через Интернет. Переслать товар обещала при условии его 100% предварительной оплаты путем перевода денег на ее банковский счет. При этом мошенница не имела намерения выполнять и не выполняла взятые ею на себя обязательства перед клиентами, а полученными средствами распоряжалась по своему усмотрению, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

С учетом того, что женщина возвратила деньги потерпевшим, отсутствия у нее судимости и наличие маленького ребенка суд прекратил уголовное дело, но назначил виновной судебный штраф - 20 тысяч рублей. Если в течение 60 дней женщина не оплатит его, то ей будет грозить уголовное наказание.

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