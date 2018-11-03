«Ярославич» экспериментирует на кубковых матчах

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-03T17:41:04+03:00

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В первом матче полуфинала «Ярославич» хоть и проиграл питерскому «Зениту», но сумел вырвать сет у грозного соперника. Следующим оказалась «НОВА» (Новокуйбышевск), с которой можно было потягаться. И в первом сете у наших началось неплохо – 3:0 на подаче Белогорцева. Отрыв в три мяча удержали до счета 13:10, а далее что-то заклинило. Соперник сменил силовую подачу на планер, к чему «Ярославич» оказался не очень готов, и посыпалась игра. С неважного приема доигровщиков (либеро Соколов был безупречен) доводка у Воропаева тоже была не блеск, а атакующим приходилось только выкручиваться вместо атак. В концовке сета даже очки н удавалось набирать.

Со второго сета наставник «Ярославича» попробовал заменять Воропаева на Сакеева, что не внесло улучшений. К тому же тренеры решили опробовать в деле всех наших диагональных, отрядив по сету Тарасову, Плужникову и Локтионову. Видимо, в порядке тестирования. Особого изменения в плане игры это не дало, но вот полученный игроками «боевой опыт» может принести эффект в следующих играх. А пока два поражения не оставляют «Ярославичу» шансов продолжить борьбу за Кубок в следующем этапе.

«НОВА» (Новокуйбышевск) - «Ярославич» - 3:0 (25:16, 25:22, 25:19).