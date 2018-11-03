Осужденных, обвинивших угличских надзирателей в избиениях, могут привлечь за клевету

СЕГОДНЯ 16:53 2018-11-03T18:19:29+03:00

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В УФСИН по Ярославской области заявили, что четверо осужденных, отбывающих наказание в ИК-3 Углича, могут быть привлечены к ответственности за клевету. Поводом для таких заявлений стали сообщения в СМИ со ссылкой на слова самих зеков о применении к последним физической силы.

- Сообщаем, что по факту обращений осужденных УФСИН России по Ярославской области принято решение о передаче всех материалов в органы следствия для проведения проверки сообщений следственным путем в целях принятия процессуального решения о наличии либо отсутствии состава преступления, в том числе, и в действиях осужденных (о привлечении к ответственности за предоставление заведомо ложных сведений или клевету), - прокомментировали в УФСИН России по Ярославской области.

Учреждение также посетили члены ОНК и Уполномоченный по правам человека региона.