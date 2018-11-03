В Рыбинске из-за деформации потолка приостановят работу одной из школ

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-03T12:26:21+03:00

На время ремонта детей переведут в другое учебное учреждение

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В Рыбинске временно приостановят работу школы №15. Причиной стала необходимость ремонта здания, которое было построено еще в 40-х годах прошлого века.

- В коридоре школы обнаружилась деформация потолочного покрытия, вздулся слой штукатурки. Для предотвращения угрозы здоровью и жизни детей учебный процесс в школе не начнется до устранения причин. В ближайшее время станет понятен объем работ и сроки их проведения, - сообщила заместитель директора городского департамента образования Светлана Смирнова.

В школе №15 учатся 300 детей - с 1 по 9 класс, всего 12 классов. Занятия для них во время ремонта будут проходить в помещении школы №36. Родители смогут узнать все подробности происходящего 6 ноября на родительском собрании. Для детей из школв №15 этот день станет дополнительным днем каникул.