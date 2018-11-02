2018-11-02T19:17:23+03:00
Спорт

«Ярославич» проиграл стартовый матч в финала Кубка России

Ярославские волейболисты все же взять один сет у очень крепкого соперника
Виктор ПОЛЯК
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В пятницу в Новосибирске стартовал этап полуфинала Кубка России, открывать который выпало «Ярославичу» в игре с питерским «Зенитом». Первый сет у «Ярославича» откровенно не получился, как будто смена часовых поясов выбила наших ребят из колеи. У наших просто мяч валился из рук, подача не ладилась, а атаки упирались в блок «Зенита». Отрыв в счете к середине сета достиг 15 мячей, однако к концовке «Ярославич» словно ожил и несколько подправил положение.

А вот во втором сете у наших пошел, наконец-то, их волейбол. Ближе к вонцовке «связка» Воропаев на хорошем приеме партнеров получил возможность варьировать атаки, а к тому же заработал наш блок вместе с защитой, что позволило создать трехочковый запас. На этой базе подопечные Юрия Филиппова и вырвали у «Зенита» сет, чего не удалось в недавнем матче дома. Этим выигрышем оправдались надежды на то, что ярославцам по силам противостоять лидерам российского волейбола.

Однако в Новосибирске «Ярославича» хватило только на один сет. Два следующих опять начинались под град собственных ошибок, что и предопределило итог.

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ярославич"-3:1 (25:14, 23:25, 25:18, 25:16)

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