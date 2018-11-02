2018-11-02T17:37:08+03:00
Общество

Тестирование «зеленой волны» на Московском проспекте отложили на день

Его планировали начать в субботу, 3 сентября
Александр Клещев
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Тестирование «зеленой волны» на Московском проспекте отложили на день.Тестирование «зеленой волны» на Московском проспекте отложили на день.Фото: Правительство Ярославской области
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Тестирование «зеленой волны» на Московском проспекте отложили на день, сообщают в правительстве Ярославской области. В Красноперекопском и Фрунзенском районах будут отключать электричество.

– Мы получили официальное уведомление о том, что 3 ноября в рамках проведения работ на электросетях на Московском проспекте будет отключен ряд светофоров, что значительно усложнит тестирование, - рассказала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.

В итоге эксперимент начнется только вечером - в 22.00 3 ноября.

По расчетам правительства, время, проведенное в пробках утром в сторону центра на Московском проспекте, сократится почти в два раза. Вечером - в обратном направлении - на треть. В прошлый раз такой опыт привел к многокилометровым пробкам.

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