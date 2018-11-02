В Ярославле установили 13 светодиодных светофоров со сменой режима

СЕГОДНЯ 17:16 2018-11-02T17:17:02+03:00

Пока они работают в тестовом режиме

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В Ярославле установили 13 новых светофорных комплексов. Каждый из них светодиодный, поэтому цвет сигнала можно будет увидеть даже в солнечную погоду. На некоторых светофорах введены дополнительные пешеходные фазы. Они призваны обезопасить дорожное движение.

-Также на объектах установили новое оборудование, которое позволяет менять режим их работы в течение дня, - рассказала начальник отдела организации дорожно-транспортной инфраструктуры ДГХ мэрии Ярославля Наталья Стёпина.

Помимо этого, в большинстве новых светофоров есть специальные дополнительные секции, позволяющие «убрать конфликт» при повороте. На данный момент все комплексы функционируют в тестовом режиме. Это нужно для того, чтобы лучше скорректировать их работу.