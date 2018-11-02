2018-11-02T16:41:34+03:00
Происшествия

В Рыбинске бывший осуждённый украл у пенсионерки сумку с продуктами и деньгами

Мужчину уже нашли, решается вопрос о заключении под стражу
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Рыбинска пришла 79-летняя пенсионерка и рассказала о том, что неизвестный мужчина ограбил её на улице. Преступник выхватил из рук женщины сумку, в которой лежали продукты, личные вещи и кошелёк, после чего скрылся.

-В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого ранее судимого 45–летнего местного жителя, - Сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Украденное уже частично передано пострадавшей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тестирование «зеленой волны» на Московском проспекте отложили на день
В Ярославле установили 13 светодиодных светофоров со сменой режима
Ярэнерго реконструировало крупный питающий центр в Ярославском районе
В Ярославле состоится студенческий турнир по Counter-Strike
В Ярославском районе подключат к газу 120 квартир и 60 частных домов
В Ярославской области мужчина выстрелил в шумевших под окнами детей
В Ярославле «Волга» врезалась в бордюр и загорелась: водитель погиб
Убившие прохожего 18-летние рыбинцы отправились за решетку
Ремонт дорог в Ярославле на этот год почти закончен
«Локомотиву» в Риге не удалось сберечь свой «пятачок»
Прокуратура проверит, были ли пытки и избиения в ИК-3
Три машины, три пострадавших: ранним утром на трассе столкнулись две иномарки и "Лада"
У меня болит зуб, а у вас 300 тысяч долга: приставы поймали алиментщика на работе
В ярославском поселке прокуратура заставила администрацию начать ремонт аварийного моста
В Ярославле фура врезалась в трамвай
В Ярославской области парень перекидывал наркотики через забор тюрьмы
Тройное ДТП в центре Ярославля: две легковушки отлетели в «Газель»
На Московском проспекте снова протестируют «зеленую волну» светофоров
В Ярославле мужчина угнал скутер и не смог объяснить, зачем
Два военных снаряда нашли в Толгском монастыре Ярославля
Полиция нашла водителя, сбившего женщину в Рыбинске и уехавшего с места ДТП