В Рыбинске бывший осуждённый украл у пенсионерки сумку с продуктами и деньгами

СЕГОДНЯ 16:41 2018-11-02T16:41:34+03:00

Мужчину уже нашли, решается вопрос о заключении под стражу

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В полицию Рыбинска пришла 79-летняя пенсионерка и рассказала о том, что неизвестный мужчина ограбил её на улице. Преступник выхватил из рук женщины сумку, в которой лежали продукты, личные вещи и кошелёк, после чего скрылся.

-В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого ранее судимого 45–летнего местного жителя, - Сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Украденное уже частично передано пострадавшей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.